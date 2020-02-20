Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
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В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

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В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

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Минобороны Турции заявило о продолжении переговоров с Россией по Идлибу

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Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации

Московский Комсомолец Турция10:57
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Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
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Армия и оружие

Турецкие войска начали военную операцию в Идлибе

Сообщается, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции сегодня начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб против армии Сирии.
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Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
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Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
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Минздрав опроверг слухи о закрытии стоматологических кабинетов

Изменения в организации оказания медико-санитарной помощи не предполагают уменьшения количества стоматологических кабинетов в России.
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Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку завода

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Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
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На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
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Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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РИА "Новости" / Владимир Песня Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что фигуристка Евгения Медведева должна завершить карьеру.
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Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
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Hyundai представил обновленный Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
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Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
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Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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Dream’ о матче с VP: «У нас были не самые лучшие пики»

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