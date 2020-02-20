Армия и оружие
RT на русскомВ Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
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Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации
Московский Комсомолец Турция10:57
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Баскетбол
Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета
Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Экономика
Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации
Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.
Армия и оружие
Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США
Глава Пентагона Марк Эспер посетил базу стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота, где заявил о необходимости поддержать военный бюджет администрации Трампа, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Технологии
Умер создатель команд «копировать» и «вставить»
Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Хоккей
Бучневич и Панарин принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Идлибе
Сообщается, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции сегодня начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб против армии Сирии.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Здоровье
Минздрав опроверг слухи о закрытии стоматологических кабинетов
Изменения в организации оказания медико-санитарной помощи не предполагают уменьшения количества стоматологических кабинетов в России.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Общество
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Политика
В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова
На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Общество
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Сергей Обрывалин стал первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед Натальей Гулькиной за ошибку в выпуске «Сегодня вечером»
Наталья Гулькина, которая сегодня отмечает своего 56-летие, ранее обвинила Максима Галкина и Маргариту Суханкину в клевете.
Фигурное катание
Плющенко заявил, что Медведевой нужно завершить карьеру
РИА "Новости" / Владимир Песня Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что фигуристка Евгения Медведева должна завершить карьеру.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Авто
Hyundai представил обновленный Solaris
Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Экономика
Силуанов заявил о ежедневном ущербе в 1 млрд рублей из-за коронавируса
Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.
Кино
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн
Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Киберспорт