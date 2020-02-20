Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Ранее боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.
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В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

RT на русском14:19

В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

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Минобороны Турции заявило о продолжении переговоров с Россией по Идлибу

РБК15:21

Турция попросила Россию о разрешении использовать воздушное пространство Сирии

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ТАСС13:59

Министр обороны Турции: о противостоянии с Россией в Сирии не может быть и речи

Коммерсантъ13:50

Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации

Московский Комсомолец Турция10:57
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
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Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 18:41
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Эксперт сообщил, когда появится бесперебойный Wi-Fi в самолетах

Бесперебойный Wi-Fi в самолетах появится через 5 лет.
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Шнуров стихами ответил на реакцию на свое вступление в «Партию Роста»

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Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости 15:02
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Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по семилетнему бюджету сообщества, которое лишилось более €70 млрд взносов после выхода Великобритании из состава ЕС.
ТАСС 20:14
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Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ 16:57
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК 17:27
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
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Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы

Во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) произошел курьезный инцидент.
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Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Газета.Ru 14:25
Армия и оружие

Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты.
Lenta.ru 09:02
Хоккей

Овечкин забросил свою 699-ю шайбу в НХЛ в матче с «Монреалем»

На момент написания новости проходит первый период, хозяева впереди – 1:0. На восьмой минуте встречи 34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 699-й заброшенной шайбой в НХЛ, прервав свою безрезультативную серию из пяти матчей.
Чемпионат 19:26
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
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Число жертв коронавируса возросло до 2144

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Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Политика

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Ранее на этой неделе глава "Роснефти" провел переговоры по нефти с Лукашенко.
РИА Новости 19:13
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы

Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 15:18
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ 17:34
Шоу-бизнес

Российский певец объявил себя трансгендерной женщиной

Российский певец Оскар (настоящее имя - Шамиль Малкандуев) объявил себя трансгендерной женщиной. Об этом сообщает издание "Открытие".
РЕН ТВ 17:03
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В Благовещенске выбрали «Королеву в погонах - 2020»

Телепорт 20:11
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 07:04
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы

На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
RuNews24.ru 15:01
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Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

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Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи

31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
RuNews24.ru 06:04
Политика

Лидеры стран ЕС призвали прекратить боевые действия в Идлибе

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали стороны к немедленному прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Star Tribune 20 февраля.
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