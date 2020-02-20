В целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано - то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель - сирийский режим.

Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Ранее боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

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