Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Ранее боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.
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Хулуси Акар
В целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано - то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель - сирийский режим.
— Хулуси Акар, турецкий генералРЕН ТВ 21:02

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