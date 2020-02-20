Армия и оружие
Российская газетаАнкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
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Турция попросила Россию о разрешении использовать воздушное пространство Сирии
Взгляд.рувчера в 16:30
Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации
Московский Комсомолец Турциявчера в 10:57
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Политика
Путин высказался о сериале «Слуга народа»
Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Спорт
Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на результаты масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Политика
В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград
После вступления Литвы с состав Евросоюза, была разработана схема, по которой граждане РФ проезжая из основной части страны направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Происшествия
В Дагестане задержан замглавы Росимущества
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Баскетбол
Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета
Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что, если бы протестующие не пропустили автобусы с эвакуированными на территорию санатория, те бы пошли пешком.
Футбол
«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Хоккей
Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника
165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Футбол
«Реал» видит в Эдегоре замену Модричу
По информации источника, в клубе не будут покупать игрока на замену Модричу и видят в норвежском полузащитнике преемника футболиста.
Технологии
Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку
Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
Авто
Представлен новый Volkswagen Caddy
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Происшествия
Глава Хостинского района Сочи задержан
В поселке Хоста города-курорта Сочи при получении денег задержан глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский, сообщил источник в мэрии.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Общество
Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе.
Транспорт
С апреля в Крым начнут ходить поезда по новым маршрутам
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Общество
МиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Общество
Падение метеорита в Карелии попало на видео
В Сегежском районе Карелии камера компании "Ситилинк" запечатлела падение метеорита.