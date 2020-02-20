Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаАнкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Читать в источнике
Комментировать662

Подробнее о событии

Анкара исключила военный конфликт с Москвой в Идлибе

Известия01:39

Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе

ТАССвчера в 13:59

Обострение ситуации в Идлибе: невыгодно ни одной из сторон

REGNUM01:35

Турция попросила Россию о разрешении использовать воздушное пространство Сирии

Взгляд.рувчера в 16:30

В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:24

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:46

Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации

Московский Комсомолец Турциявчера в 10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском вчера в 01:54
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Политика

Путин высказался о сериале «Слуга народа»

Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Газета.Ru 02:25
Спорт

Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на результаты масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Чемпионат 01:35
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс вчера в 19:18
Политика

В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград

После вступления Литвы с состав Евросоюза, была разработана схема, по которой граждане РФ проезжая из основной части страны направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
ФедералПресс 03:51
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец вчера в 09:21
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

ТАСС вчера в 20:21
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Баскетбол

Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Матч ТВ вчера в 16:24
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что, если бы протестующие не пропустили автобусы с эвакуированными на территорию санатория, те бы пошли пешком.
РИА Новости вчера в 15:02
Футбол

«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 19 февраля в 11:13
Хоккей

Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника

165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Lenta.ru 03:37
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM 19 февраля в 08:52
Футбол

«Реал» видит в Эдегоре замену Модричу

По информации источника, в клубе не будут покупать игрока на замену Модричу и видят в норвежском полузащитнике преемника футболиста.
Чемпионат 03:47
Технологии

Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку

Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
ГТРК Тверь 18 февраля в 04:41
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
РИА Новости 02:16
Авто

Представлен новый Volkswagen Caddy

Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Новые автомобили 01:55
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

Глава Хостинского района Сочи задержан

В поселке Хоста города-курорта Сочи при получении денег задержан глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский, сообщил источник в мэрии.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 10:43
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество

Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе.
РИА Новости 03:26
Транспорт

С апреля в Крым начнут ходить поезда по новым маршрутам

Аргументы и Факты - Крым 02:53
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Общество

Падение метеорита в Карелии попало на видео

В Сегежском районе Карелии камера компании "Ситилинк" запечатлела падение метеорита.
РИА Новости 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное