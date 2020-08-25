В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

Специалисты отмечают, что новое турецкое месторождение в Черном море по объемам больше всех месторождений газа, найденных в Норвегии в Северном море в 2010 году. В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении.