В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении
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Специалисты отмечают, что новое турецкое месторождение в Черном море по объемам больше всех месторождений газа, найденных в Норвегии в Северном море в 2010 году. В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении.В источнике
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Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке
Московский Комсомолец23 августа в 09:52