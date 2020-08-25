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Piter.tv
Piter.tv

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

Специалисты отмечают, что новое турецкое месторождение в Черном море по объемам больше всех месторождений газа, найденных в Норвегии в Северном море в 2010 году. В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении.В источнике
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RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русскомвчера в 10:13
Московский Комсомолец Турция

«Найденный Турцией газ не лекарство от экономических бед»

Московский Комсомолец Турция04:08
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°вчера в 14:20
Независимая газета

Российский газ теряет ценность для Турции

Независимая газета13:25
Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.comвчера в 06:54
Большая Азия

Турция обнаружила богатое месторождение углеводородов в Чёрном море

Большая Азия23 августа в 10:01
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолец23 августа в 09:52

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Коммерсантъ12:50
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
1,4K

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановления Священного синода РПЦ.
RT на русском14:19
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
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