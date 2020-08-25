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Piter.tv
Piter.tv

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

Специалисты отмечают, что новое турецкое месторождение в Черном море по объемам больше всех месторождений газа, найденных в Норвегии в Северном море в 2010 году. В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении.В источнике
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Независимая газета

Российский газ теряет ценность для Турции

Независимая газетавчера в 13:25
Московский Комсомолец Турция

«Найденный Турцией газ не лекарство от экономических бед»

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:08
Большая Азия

Турция обнаружила богатое месторождение углеводородов в Чёрном море

Большая Азия23 августа в 10:01
RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русском24 августа в 10:13
Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.com24 августа в 06:54
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°24 августа в 14:20
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолец23 августа в 09:52

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новостивчера в 09:57
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В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Dailyвчера в 04:33
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«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости24 августа в 01:00
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Гарри Магуайр исключён из состава сборной Англии на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на матчи Лиги наций с Исландией (5 сентября) и Данией (8 сентября), сообщает Sky Sports.
Чемпионатвчера в 15:03

В Испании заявили о приближении второй волны коронавируса

Мадрид, 25 августа 2020, 23:35 — REGNUM Несколько регионов Испании могут быть накрыты второй волной эпидемии коронавируса, заявил 25 августа профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада агентству RT.
REGNUMвчера в 16:35
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известиявчера в 14:11
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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