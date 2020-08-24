В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении
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Потенциальная стоимость газового месторождения, обнаруженного Турцией в Чёрном море, с учётом текущих трендов достигает $80 млрд. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.В источнике
Подробнее о событии
Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке
Московский Комсомолец23 августа в 09:52