В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении
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Потенциальная стоимость газового месторождения, обнаруженного Турцией в Чёрном море, с учётом текущих трендов достигает $80 млрд. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.В источнике
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Международное энергетическое агентство оценило новое турецкое месторождение
ИА Красная Веснавчера в 16:56
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Московский Комсомолец23 августа в 09:52