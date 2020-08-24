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В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

Потенциальная стоимость газового месторождения, обнаруженного Турцией в Чёрном море, с учётом текущих трендов достигает $80 млрд. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.В источнике
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Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.comвчера в 06:54
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°вчера в 14:20
RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русскомвчера в 10:13
ИА Красная Весна

Международное энергетическое агентство оценило новое турецкое месторождение

ИА Красная Веснавчера в 16:56
Известия

Вот тебе и газ

Известиявчера в 01:00
Апрал

Турция обнаружила запасы природного газа в Черном море в 800 млрд кубов, «Турецкий поток» можно сдавать в утиль

Апрал23 августа в 10:00
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолец23 августа в 09:52

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
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GpK~ достиг 11 тысяч MMR в Dota 2

Мидер Gambit Esports Данил gpK~ Скутин набрал 11 тыс. MMR в ладдере Dota 2. Об этом киберспортсмен сообщил на личной странице в Instagram.
CyberSport.ruвчера в 16:15

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газетавчера в 09:27
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUMвчера в 03:26
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Токсиколог нашел противоречия в поставленном в ФРГ диагнозе Навальному

Поставленный немецкими врачами диагноз Алексею Навальному противоречит ранее описанным симптомам, заявил врач-токсиколог Евгений Абульханов 24 августа, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 15:15
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 14:41
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Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подгорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT newsвчера в 10:04
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБКвчера в 12:40
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