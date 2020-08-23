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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море

Речь идет о 320 млрд кубометров природного газа.В источнике
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Независимая газета

Российский газ теряет ценность для Турции

Независимая газетавчера в 13:25
Московский Комсомолец Турция

«Найденный Турцией газ не лекарство от экономических бед»

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:08
Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.com24 августа в 06:54
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°24 августа в 14:20
RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русском24 августа в 10:13
ИА Красная Весна

Международное энергетическое агентство оценило новое турецкое месторождение

ИА Красная Весна24 августа в 16:56
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолец23 августа в 09:52

На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры

"Преимущества малоинвазивной эндоскопической хирургии - минимальные риски во время операции и после, ускоренная реабилитация пациента, помощь при сложных или запущенных случаях", - отметили в пресс-службе медицинского учреждения.
Российская газета05:22

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
60

Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ruвчера в 01:26
299

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
24

Помпео анонсировал разработку ракет меньшей и средней дальности в США

Глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый между США и Россией, из которого Соединённые Штаты вышли в августе минувшего года.
Московский Комсомолец23:37
25

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40