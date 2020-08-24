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REGNUM
REGNUM

В Турции оценили стоимость нового газового месторождения

Напомним, об обнаружении крупного газового месторождения в Чёрном море на минувшей неделе объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно заявлению турецких властей, запасы газа в месторождении составляют порядка 320 млрд кубометров.В источнике
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Газета.Ru

В Турции оценили стоимость нового газового месторождения

Газета.Ru10:48
REGNUM

В Турции оценили стоимость нового газового месторождения

REGNUM10:42
Sputnik Армения

«Газовая» революция Эрдогана: эксперт пояснил, где грань между блефом и реальностью

Sputnik Армениявчера в 13:39
Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.com06:54
Известия

Вот тебе и газ

Известия01:00
RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русском10:13
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолецвчера в 09:52

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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Меркель призвала Россию расследовать обстоятельства отравления Навального

Канцлер Германии Ангела и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести прозрачное расследование отравления политика Алексея Навального.
News.ru12:12

«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости11:00
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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
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