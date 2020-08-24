В Турции оценили стоимость нового газового месторождения
Смотрите также
Симоньян впервые продемонстрировала лица своих детей
Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Лукашенко принял отставку посла в Словакии, поддержавшего протесты
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Главврач омской больницы рассказал о состоянии здоровья Навального
В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции
Напомним, об обнаружении крупного газового месторождения в Чёрном море на минувшей неделе объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно заявлению турецких властей, запасы газа в месторождении составляют порядка 320 млрд кубометров.В источнике
Подробнее о событии
«Газовая» революция Эрдогана: эксперт пояснил, где грань между блефом и реальностью
Sputnik Армениявчера в 13:39
Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке
Московский Комсомолецвчера в 09:52