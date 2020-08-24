В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении
Смотрите также
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Новый рекорд скорости интернета установлен в Лондоне
Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального
Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров газа
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное
Потенциальная стоимость газового месторождения, обнаруженного Турцией в Чёрном море, с учётом текущих трендов достигает $80 млрд. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.В источнике
Подробнее о событии
В Сети оценили заявление Турции про обнаружение запасов газа в Черном море
ИА Красная Веснавчера в 18:15
Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке
Московский Комсомолецвчера в 09:52
Эрдоган сообщил «радостную весть»: Турция обнаружила природный газ в Черном море
LentaChel.ru22 августа в 14:29