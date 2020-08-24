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В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

Потенциальная стоимость газового месторождения, обнаруженного Турцией в Чёрном море, с учётом текущих трендов достигает $80 млрд. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.В источнике
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Газета.Ru

В Турции оценили стоимость нового газового месторождения

Газета.Ru10:48
RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русском10:13
ИА Красная Весна

В Сети оценили заявление Турции про обнаружение запасов газа в Черном море

ИА Красная Веснавчера в 18:15
Апрал

Турция обнаружила запасы природного газа в Черном море в 800 млрд кубов, «Турецкий поток» можно сдавать в утиль

Апралвчера в 10:00
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолецвчера в 09:52
Известия

Вот тебе и газ

Известия01:00
LentaChel.ru

Эрдоган сообщил «радостную весть»: Турция обнаружила природный газ в Черном море

LentaChel.ru22 августа в 14:29

Петербуржец проиграл Google иск на 763 550 рублей

Синицкий подал иск в Пушкинский районный суд за то, что у него списали 763 550 рублей за несколько месяцев после того, как он в сентябре 2018 года установил на телефон мобильную игру "Великий султан", размещенную в Google Play.
Интерфакс07:00
5

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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КДК РФС рассмотрит оскорбления Гилерме со стороны фанатов «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с оскорблением голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
RT на русском08:46

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
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