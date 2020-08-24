Петербуржец проиграл Google иск на 763 550 рублей

Синицкий подал иск в Пушкинский районный суд за то, что у него списали 763 550 рублей за несколько месяцев после того, как он в сентябре 2018 года установил на телефон мобильную игру "Великий султан", размещенную в Google Play.