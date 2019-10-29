Политика
Российская газетаКонгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции. В частности, речь идет о министре национальной обороны Хулуси Акаре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Несмотря на туманную политику Трампа, США всё ещё могут ввести санкции в отношении Турции
Московский Комсомолец Турция08:05
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Политика
Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса
Журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными.
URA.Ru 20:54
Экономика
Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Ведомости 02:58
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 20:47
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Политика
На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
Lenta.ru 19:38
Происшествия
Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Inkazan вчера в 04:21
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России вчера в 06:36
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия вчера в 04:43
Здоровье
Проверить лекарство на подлинность поможет новое приложение
С нового года уникальный код «дата матрикс» появится на всех препаратах, а прочитать его можно будет с помощью специального мобильного приложения «Честный знак» или сканера.
Don24 09:21
Политика
МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом в Донбассе.
News.ru 05:41
Экономика
Власти Бурятии планируют в 2020 году рост бюджетного дефицита и долгов
Доходы бюджета Бурятии на 2020 год составят 64,6 млрд рублей, расходы — 67,3 млрд.
REGNUM 04:11
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Экономика
Министр Милованов предложил «невозможную» налоговую реформу на Украине
Милованов предложил начать дискуссию о том, какая система налогообложения нужна Украине.
Украина.ру 27 октября в 11:49
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
РИА Новости 21:01
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
REGNUM 19:38
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
«Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения).
Ведомости 17:11
Армия и оружие
Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии
Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:43
Общество
Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами
Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Рифей-Пермь вчера в 01:47
Космос
Американцы отобрали место на МКС у японцев
Полёт японца на МКС состоится до начала летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Популярная механика вчера в 05:06
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro 18:37
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Общество
В России предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Препараты необходимо выдавать бесплатно, ассортимент лекарств, которые граждане могут получить безвозмездно, должен быть максимально широким.
Брянские новости 18:30