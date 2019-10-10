Армия и оружие
РИА НовостиВ Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее американский лидер пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного.
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с чего всё началось
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил, что Анкара вынужденно начала операцию «Источник мира» в Сирии из-за американских поставок вооружений силам самообороны сирийских курдов.Дождь16:09
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Гаджеты
Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь
В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
iXBT.com 07:58
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы
В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.
Интерфакс 15:12
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта
В Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций за планирование теракта в административном здании на территории полуострова.
Газета.Ru 06:41
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 07 октября в 18:08
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Политика
Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают.
РБК 15:27
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева
Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета 15:13
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Шоу-бизнес
Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя
Знаменитая спортсменка Маргарита Мамун 3 октября родила первого ребенка.
Телепрограмма 16:15
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск вчера в 13:09
Единоборства
Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе
Путин рассказал, что так как на одной из тренировок по боксу ему сломали нос, он перестал им заниматься.
Медпульс 12:16
Футбол
Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Вести.Ru 15:35
Происшествия
В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку
Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
REGNUM 09:11
Здоровье
ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка
Как сообщил главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов, это два подростка, один из которых проблемный.
КП - Липецк 10:46
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Культура
Дмитрий Глуховский поведал о работе над экранизацией «Метро 2033»
Российский писатель Дмитрий Глуховский выступил на фестивале Comic Con Russia 2019 и рассказал о работе над экранизацией своего романа «Метро 2033».
Петербургский дневник 08 октября в 04:26
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru вчера в 13:38