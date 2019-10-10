с чего всё началось

Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее американский лидер пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного.

В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Гаджеты Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Политика Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Политика Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.

Происшествия В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта В Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций за планирование теракта в административном здании на территории полуострова.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Общество Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.

Наука Китай представил боевую летающую тарелку Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.

Политика Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают.

Шоу-бизнес Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.

Армия и оружие Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии "Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Единоборства Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе Путин рассказал, что так как на одной из тренировок по боксу ему сломали нос, он перестал им заниматься.

Футбол Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.

Происшествия В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Здоровье ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка Как сообщил главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов, это два подростка, один из которых проблемный.

Культура Дмитрий Глуховский поведал о работе над экранизацией «Метро 2033» Российский писатель Дмитрий Глуховский выступил на фестивале Comic Con Russia 2019 и рассказал о работе над экранизацией своего романа «Метро 2033».

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Экономика Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку» МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.