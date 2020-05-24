Путешествия

RT на русскомRT на русскомВ Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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с чего всё началось

Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов

Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новостивчера в 20:53

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Туристический сезон могут продлить в Турции

Газета.Ruвчера в 22:19

В Турции рассказали о сроках ожидания российских туристов

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Коммерсантъвчера в 22:00

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В Турции поведали, когда ожидают наплыв туристов из России

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Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов

РИА Новостивчера в 20:53
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Религия

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

iReactor 02:12
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

59 новых заразившихся коронавирусом выявили во Владимирской области

Наибольший прирост показал Владимир Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 02:45
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Происшествия

Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом

Известия вчера в 23:14
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Общество

Самолет с 88 россиянами прибыл из индийского Гоа в Ростов-на-Дону

ТАСС вчера в 23:26
Армия и оружие

Китайские военные захватили в плен группу индийских солдат

Вечерний курьер 02:11
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
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Здоровье

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости 02:13
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Космос

Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»

Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
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Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Газета.Ru вчера в 15:35
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Армия и оружие

Тульские «Панцири-С1Э» сбили в Ливии турецкий беспилотник

Федеральные СМИ со ссылкой на военного аналитика Бабака Тагвея сообщают, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э», производства тульского КБП, сбил в Ливии турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Первый Тульский 03:03
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
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Общество

В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском вчера в 04:05
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Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
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Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
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Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ 00:59
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