Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA. Муж, жена и двое детей отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.
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Пятилетняя девочка из России погибла в Анталье

ТАСС08:42

Фото пятилетней девочки из России, погибшей в Турции

РЕН ТВ07:30

Пятилетняя российская девочка погибла на отдыхе в Кемере

Московский Комсомолец05:59

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

РБК05:45

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Lenta.ru04:48

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости03:59

Папа взял ее на руки, но... На отдыхе в Турции 5-летняя дочурка не пережила поездки в каньон

Царьград02:36
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Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

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Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности

Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
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Футбол

Эвертон — Вест Хэм 2:0

Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 07:21
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Игры

Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования

News.ru вчера в 04:09
Армия и оружие

Турция продолжит военную операцию, если курды не покинут север Сирии

Глава турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара готова продолжить военную операцию в Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не покинут зону безопасности.
Аргументы и Факты 10:43
Кино

32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020

16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Происшествия

Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

РБК 02:27
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Происшествия

Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге

Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

РИА Новости 07:19
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ с 2020 года

Парламентский комитет по труду и социальной политике поддержал законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Москва 24 16 октября в 11:07
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ

Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
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«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Газета.Ru 10:22
Культура

В сети появился новый трейлер Death Stranding на японском языке

REGNUM вчера в 05:39
Здоровье

В США более 30 человек скончались от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
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