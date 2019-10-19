Происшествия
РИА НовостиВ Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA. Муж, жена и двое детей отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.
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Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Футбол
Эвертон — Вест Хэм 2:0
Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 07:21
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Игры
Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования
News.ru вчера в 04:09
Армия и оружие
Турция продолжит военную операцию, если курды не покинут север Сирии
Глава турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара готова продолжить военную операцию в Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не покинут зону безопасности.
Аргументы и Факты 10:43
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Происшествия
Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге
Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
REGNUM 07:49
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ с 2020 года
Парламентский комитет по труду и социальной политике поддержал законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Москва 24 16 октября в 11:07
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Футбол
«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Газета.Ru 10:22
Культура
В сети появился новый трейлер Death Stranding на японском языке
REGNUM вчера в 05:39
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46