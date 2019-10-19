Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA. Муж, жена и двое детей отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.

В Турции погибла девочка из России

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