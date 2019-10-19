Происшествия
РИА НовостиВ Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA. Муж, жена и двое детей отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.
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Авто
Специалисты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня 00:39
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Происшествия
В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова
Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Росбалт 06:58
Космос
NASA показало «портал в другое измерение»
«Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.
Forbes 12:40
Происшествия
В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек
В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
РБК 12:29
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Футбол
«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Газета.Ru 10:22
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия вчера в 03:32
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Кино
Полу Дано предложили роль злодея в новом «Бэтмене»
Студия Warner Bros. предложила Полу Дано роль Загадочника в новом «Бэтмене». Об этом со ссылкой на источники пишет Variety.
Афиша Daily 17 октября в 15:11
Общество
В РПЦ считают, что смертная казнь не остановит преступников
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников, а также призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Футбол
Зенит — Ростов 3:0 (Перерыв)
31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом». twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2019 «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.
Бомбардир.ру 12:27
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Происшествия
В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками
Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:05
Космос
Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Взгляд.ру вчера в 08:20
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Армия и оружие
Киев оборудует позиции в районе участка отвода сил, заявили в ЛНР
"Несмотря на относительное затишье на линии соприкосновения, противник продолжает фортификационное оборудование позиций и наращивание сил и средств в районе участка разведения Золотое", - заявил Филипоненко.
РИА Новости 17 октября в 07:33
Хоккей
Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 09:49
Политика
Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд
Бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин сообщил, что во время президентства Петра Порошенко его окружение незаконно изъяло $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:30
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета 03:17