Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA. Муж, жена и двое детей отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.
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Пятилетняя российская девочка погибла на отдыхе в Кемере

Московский Комсомолец05:59

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

РБК05:45

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости03:59

Пятилетняя россиянка погибла в Турции, упав с электровелосипеда

РЕН ТВ05:01

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Lenta.ru04:48

Пятилетняя россиянка умерла после падения с электровелосипеда в Турции

Газета.Ru05:26

Папа взял ее на руки, но... На отдыхе в Турции 5-летняя дочурка не пережила поездки в каньон

Царьград02:36
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Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
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США и Турция договорились о приостановлении операции в Сирии

Вице-президентом США Майком Пенсом сделано заявление о том, что в ходе проведения переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сторонами достигнуто соглашение о приостановке на 120 часов проводимой Турцией военной операции в Сирии.
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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
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Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
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Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 06:30
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Почти 9 тысяч человек остались без электричества на Алтае

Около 9 тыс. жителей Солонешенского района Алтайского края остались без электричества в связи с аварией.
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Назван следующий соперник Артура Бетербиева

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Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
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Авто

Skoda представила первые изображения новой Skoda Octavia

Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
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Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта

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Космос

Путешествия в космос со скоростью света: ученые NASA придумали уникальный двигатель

Ученые заявляют, что ему не понадобится традиционное топливо, а скорость полета превысит скорость света.
Экология Регионов 16 октября в 01:09
Происшествия

В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку

В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков.
РБК 05:56
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК вчера в 13:12
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
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«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
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Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
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Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
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В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима

Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
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Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
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Как стало известно, главред RT родила третьего ребенка. Семью журналистки и режиссера пополнила девочка, которую родители назвали Маро.
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Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию

Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
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The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

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СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik вчера в 15:19
Армия и оружие

NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»

Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
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Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

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