Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA. По информации издания, отец ребенка взял напрокат трехколесный электрический велосипед и поехал с семьей в каньон Гейнюк.

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

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