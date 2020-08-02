После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

с чего всё началось

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В частности, уже начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

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