Коронавирус
РИА НовостиВ Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В частности, уже начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
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с чего всё началось
После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.РИА Новостивчера в 20:21
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