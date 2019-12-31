Общество
РИА НовостиВ Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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с чего всё началось
Журналисты издания отметили, что соратники Гона, вероятнее всего, планировали побег в течение нескольких недель, а ключевую роль в нем сыграла супруга бывшего главы Nissan.РЕН ТВ00:24
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