Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Журналисты издания отметили
, что соратники Гона, вероятнее всего, планировали побег в течение нескольких недель, а ключевую роль в нем сыграла супруга бывшего главы Nissan.
РЕН ТВ00:24

Подробнее о событии

В Стамбуле задержали 7 человек в рамках дела о побеге экс-главы Renalut

РБК04:51

В Турции задержаны пилоты, доставившие Карлоса Гона из Стамбула в Бейрут

Вести.Ru04:46

Прокуратура начала обыски в резиденции бывшего главы Nissan в Японии

РЕН ТВ00:24

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

РИА Новости04:39

Частные охранные компании США и Ливана могли помочь Карлосу Гону сбежать из Японии

Эхо Москвы04:30

СМИ узнали о задержаниях в Турции в связи с побегом Карлоса Гона

Известия04:43

СМИ: частные охранные компании США и Ливана могли помочь Гону сбежать из Японии

ТАСС04:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

BFM.ru 03:40
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском вчера в 02:08
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Политика

В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Комсомольская правда вчера в 11:14
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Хоккей

Радулов забросил шайбу в матче «Зимней классики» НХЛ

Известия вчера в 22:37
Происшествия

Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани

Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
Известия 04:23
Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Интерфакс 01:50
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
Происшествия

В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:42
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

Известия 02:59
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Единоборства

Тренер Конора: МакГрегор находится в своей лучшей форме

Честно говоря, Конор находится в своей лучшей форме, чем когда либо.
ODDS.ru 01:49
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 30.12.19 в 10:02
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
РБК вчера в 08:53
Экономика

Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года

Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.
Взгляд.ру вчера в 22:37
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером

Vprognoze.ru вчера в 06:49
Игры

Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел обновленный мод по мотивам «Хоббита»

Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim выпустил новую версию масштабного мода Middle Earth Path of the Hobbit, который переносит пользователей в мир Средиземья.
CyberSport.ru 30.12.19 в 03:38
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
ГЛАС.RU вчера в 17:04
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия 31.12.19 в 21:39
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс вчера в 12:08
Игры

В январе подписчикам PlayStation Plus дадут бесплатный доступ к трилогии Uncharted

Как оказалось, пользователи смогут добавить в свои коллекции игр такие тайтлы, как Goat Simulator и трилогия Uncharted: The Nathan Drake Collection.
Дни24 05:00
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное