Происшествия
Российская газетаВ Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Общество
Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год
Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась редким фото с мужем и младшей дочкой
Фигуристка Татьяна Навка почти 10 лет состоит в отношениях с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, за которого в 2015-м официально вышла замуж.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест экс-главы Renault и Nissan
В распоряжении властей Ливана имеется ордер Интерпола на арест Карлоса Гона, который совершил побег из Японии.
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ
Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Хоккей
США — Финляндия 0:0 (2-й период)
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Происшествия
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину
Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
Футбол
Ибрагимович приехал в Италию для заключения контракта с «Миланом»
Шведский нападающий футбольного клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прибыл в Италию, чтобы заключить контракт с командой «Милан».
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Экономика
Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП
Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 72,4 млрд гривен ($3,05 млрд), что составляет 1,8% от ВВП.
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Спорт
В департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсов
Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявил острую нехватку ресурсов и необходимость пополнить штат сотрудников, сообщает Insidethegames.
Армия и оружие
Глава Пентагона пригрозил Ирану жестким ответом на угрозу военным США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил.
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
В Николаевской области Украины загорелся пассажирский поезд Харьков — Херсон.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.