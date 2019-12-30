Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
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Карлос Гон
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