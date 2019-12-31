Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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В Турции из-за побега экс-главы Renault Карлоса Гона задержали семерых человек

Forbes08:47

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Турция задержала семь человек в рамках расследования побега Гона

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В Турции задержаны пилоты, доставившие Карлоса Гона из Стамбула в Бейрут

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СМИ: частные охранные компании США и Ливана могли помочь Гону сбежать из Японии

ТАСС04:19

Легендарный в мире автопрома менеджер Карлос Гон вновь оказался в центре внимания мировых СМИ

Эхо Москвы06:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
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Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
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Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
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Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики

Как сообщает BoxingScene, непобежденный российский спортсмен намерен бойкотировать бой в Китае с местным боксером Мэном Фаньлуном по причине политики страны в отношении мусульман-уйгуров, которых, по информации критиков властей, постоянно притесняют.
Газета.Ru 05:49
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Иране

ТАСС 00:12
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
Вести.Ru 02:54
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Культура

Телепрограмма на сегодня, 3 января 2020, для всех каналов

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Popcornnews.ru 08:58
Происшествия

В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
РИА Новости вчера в 04:36
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Раскрыты условия жизни похищенной в новогоднюю ночь девочки

Ранее 2 января стало известно, что Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:35
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Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 07:52
Армия и оружие

Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

RT на русском 09:05
Происшествия

В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:07
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Lenta.ru 09:31
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Футбол

Football Italia: «Боруссия» оценила Алькасера в 40 миллионов

«Боруссия» Д установила цену в 40 миллионов евро на своего форварда Пако Алькасера, пишет Football Italia.
Бомбардир.ру 08:32
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Футбол

Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Спорт-Экспресс 09:36
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Общество

В Литве началось строительство газовой смычки с Польшей

ТАСС 07:51
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Московский Комсомолец вчера в 16:14
Общество

Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Коммерсантъ 09:23
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Меган Маркл и приц Гарри решили не отставать от своих родственников – Кейт Миддлтон и принца Уильяма – и в канун Нового года опубликовали на своей странице в инстаграме трогательное видео, подводящее итоги 2019.
ОК! вчера в 06:27
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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