Общество
РИА НовостиВ Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Единоборства
Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Хоккей
Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв)
Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Политика
США назначили временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство в Twitter.
Происшествия
В центре Владивостока сожгли фигуру мыши
27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.
Происшествия
Грабители не смогли унести сейф с 15 миллионами рублей в Москве
Грабители ворвались в частный дом и украли из металлического сейфа 15 миллионов рублей.
Общество
Правила содержания животных изменили в России
Новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними, вступили в силу в России, сообщает сайт Государственной Думы.
Политика
Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона
Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Политика
«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Хоккей
«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера
Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
Наука
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Сотрудники Следственного комитета (СК) отправили в компетентные органы материалы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки.
Музыка