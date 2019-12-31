Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Интерпол объявил в розыск Карлоса Гона

News.ru07:59

СМИ узнали о перевозке сбежавшего экс-главы Renault в ящике

РБК07:21

«Операция в стиле Джеймса Бонда»: СМИ узнали детали побега экс-главы Renault Карлоса Гона из Японии

Forbesвчера в 07:02

В Турции задержаны пилоты, доставившие Карлоса Гона из Стамбула в Бейрут

Вести.Ru04:46

СМИ: МВД Турции выясняет, как Гону удалось попасть в Бейрут через Стамбул

ТАСС03:54

Легендарный в мире автопрома менеджер Карлос Гон вновь оказался в центре внимания мировых СМИ

Эхо Москвы06:00

Турция задержала семь человек в рамках расследования побега Гона

Коммерсантъ05:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

ТАСС 06:09
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Единоборства

Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»

FightTime.ru 02:53
Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Интерфакс 01:50
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 31.12.19 в 16:06
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform 07:15
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Хоккей

Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв)

Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
REGNUM 00:03
Политика

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
РИА Новости 02:47
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Политика

США назначили временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство в Twitter.
RT на русском 02:57
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.
РБК вчера в 02:05
Происшествия

Грабители не смогли унести сейф с 15 миллионами рублей в Москве

Грабители ворвались в частный дом и украли из металлического сейфа 15 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 00:56
Общество

Правила содержания животных изменили в России

Новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними, вступили в силу в России, сообщает сайт Государственной Думы.
Народные новости вчера в 01:30
Политика

Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона

Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 07:45
Происшествия

Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Что происходит 30.12.19 в 14:47
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус 31.12.19 в 06:02
Политика

«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
RT на русском 08:02
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Хоккей

«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера

Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
ВЕСТИ35.РФ 05:01
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК вчера в 13:04
Наука

Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду

Российская газета 01:29
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

РИА Новости вчера в 00:45
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском 00:28
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Сотрудники Следственного комитета (СК) отправили в компетентные органы материалы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки.
Вечерняя Москва 07:28
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Армия и оружие

Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

РБК 07:57
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Вести.Ru 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное