Происшествия
РИА НовостиВ Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Комсомольская правда03 марта в 11:05
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Общество
В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин
Под карантин попали те студенты, которые жили с иностранцем в одном общежитии на проспекте Просвещения.
Политика
Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле
Переговоры президентов России и Турции в Кремле продолжались три часа с глазу на глаз.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Происшествия
В Омске приземлился «заминированный» самолет
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Футбол
Тер Штеген может перейти в «Ювентус»
В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Названы основные вызовы национальной безопасности России в Арктике
В России назвали пять основных вызовов нацбезопасности страны в арктической зоне, соответствующий документ об основах госполитики РФ в Арктике до 2035 года размещен на интернет-портале правовой информации.
Общество
«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг
«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Футбол
«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах
Гаджеты
Российские ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за 2 690 000 рублей
Российский бренд эксклюзивных лимитированных смартфонов и аксессуаров Caviar представил свое видение Samsung Galaxy S20, превратив телефон в игральные карты.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Футбол
Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен
Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Общество
Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет
Президент отметил, что 20 лет назад за чертой бедности находились 42 миллиона россиян, сейчас этот показатель составляет 13,5 миллиона человек, что втрое меньше.
Армия и оружие
Помпео заявил о праве Турции на самооборону в ситуации вокруг Идлиба
Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о праве Турции на самооборону в связи с ситуацией в Идлибе, об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг.
Политика
Сербия заявила о попытках остановить продолжение «Турецкого потока»
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что сербская сторона фиксирует попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.