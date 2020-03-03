Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Прокуратура Турции потребовала пожизненный срок для убийц российского посла

Телеканал 360°09:06

Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова

Комсомольская правда03 марта в 11:05

Гособвинитель Турции потребовал пожизненное для восьми человек по делу Карлова

iReactor05:41

В Турции потребовали пожизненного приговора для убийц российского посла

Красная весна05:21

В Анкаре требуют пожизненного заключения для восьми фигурантов дела об убийстве Карлова

ТАСС05:12

В Турции потребовали пожизненное для восьми человек по делу Карлова

РИА Новости04:33

Обвиняемым по делу об убийстве посла России запросили пожизненный срок

РБК05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Pravda.Ru 01:37
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Общество

В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин

Под карантин попали те студенты, которые жили с иностранцем в одном общежитии на проспекте Просвещения.
Gazeta.SPb 10:39
Политика

Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле

Переговоры президентов России и Турции в Кремле продолжались три часа с глазу на глаз.
Российская газета 10:01
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru вчера в 15:20
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Здоровье

Депздрав рекомендовал не терпеть храп партнера и его отправить к врачу

Ugpressa.ru 02:04
Происшествия

Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

РИА Новости 05:23
Происшествия

В Омске приземлился «заминированный» самолет

Город55.ру 04:07
Происшествия

В Омской области многодетную мать до смерти возили между больницами

Новый День 06:28
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Футбол

Тер Штеген может перейти в «Ювентус»

В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.
REGNUM 09:49
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Политика

Названы основные вызовы национальной безопасности России в Арктике

В России назвали пять основных вызовов нацбезопасности страны в арктической зоне, соответствующий документ об основах госполитики РФ в Арктике до 2035 года размещен на интернет-портале правовой информации.
Аргументы и Факты 10:41
Общество

«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
Ведомости 09:38
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Псковское агентство информации 00:15
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 09:03
Футбол

«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

Sport24.ru 06:00
Гаджеты

Российские ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за 2 690 000 рублей

Российский бренд эксклюзивных лимитированных смартфонов и аксессуаров Caviar представил свое видение Samsung Galaxy S20, превратив телефон в игральные карты.
Android-robot.com 04:50
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

РИА Новости 02:51
Космос

NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса

Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Клопс 00:16
Футбол

Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 10:10
Политика

Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
РБК 06:35
Общество

Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет

Президент отметил, что 20 лет назад за чертой бедности находились 42 миллиона россиян, сейчас этот показатель составляет 13,5 миллиона человек, что втрое меньше.
News.ru вчера в 02:10
Армия и оружие

Помпео заявил о праве Турции на самооборону в ситуации вокруг Идлиба

Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о праве Турции на самооборону в связи с ситуацией в Идлибе, об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг.
РИА Новости 10:33
Политика

Сербия заявила о попытках остановить продолжение «Турецкого потока»

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что сербская сторона фиксирует попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.
RT на русском 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Геннадьевич Карлов
Советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол. Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное