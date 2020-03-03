Происшествия
РИА НовостиВ Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.
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Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Комсомольская правда03 марта в 11:05
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Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Гаджеты
Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену
Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
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Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Общество
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Происшествия
Пьяная компания до смерти избила российского архитектора
Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, 11 января Кротов в кафе сделал замечания пьяной компании, которая громко себя вела и материлась.
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС.
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Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Общество
Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Авто
Российский авторынок в феврале вернулся к падению
Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
Канадский генерал назвал Россию самой большой угрозой
Высокопоставленный канадский генерал Кристофер Коутс заявил, что для Северной Америки в краткосрочной перспективе Россия остается самой большой угрозой безопасности, пишет L’actualite.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Биатлон
Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
Сирийские военные ликвидировали 12 ракет Израиля. Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО в провинциях Хомс и Кунейтра.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Политика
Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой
Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза
Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.