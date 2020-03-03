Происшествия
РИА НовостиВ Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.
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Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Комсомольская правда03 марта в 11:05
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