Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.
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Обвиняемым по делу об убийстве посла России запросили пожизненный срок

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Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

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Гособвинитель Турции потребовал пожизненное для восьми человек по делу Карлова

iReactor05:41

В Турции потребовали пожизненного приговора для убийц российского посла

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В Анкаре требуют пожизненного заключения для восьми фигурантов дела об убийстве Карлова

ТАСС05:12

В Турции потребовали пожизненное для восьми человек по делу Карлова

РИА Новости04:33

Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова

Комсомольская правда03 марта в 11:05
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Curiosity показал панораму Марса в самом высоком разрешении

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
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Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, следовавший из Страсбурга в Париж.
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