с чего всё началось

Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек.

Музыка Кавер на Леннона от Джонни Деппа, новое альтер эго Басты и (пока) лучший альбом 2020 года Джонни Депп решил перепеть песню Джона Леннона, гитарист Radiohead Эд О’Брайен наконец-то делится дебютной пластинкой своего сольного проекта, Баста придумал себе еще одно альтер-эго, а российская группа VOLCHOK выпускает мини-альбом с фольклористом Александром Маточкиным.

Футбол Кокорин опроверг слухи о договорённости с «Локомотивом» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», опроверг слухи о том, что он договорился о переходе в московский «Локомотив».

Культура Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина. 1K

Экономика ФНС опубликовала сроки подачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году Налоговое ведомство подготовило табличный вариант разъяснений по срокам представления отчетности и уплаты текущих налогов в 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности.

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 23

Политика Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период. 1,5K

Экономика Набиуллина: вводить мораторий на вклады граждан никто не собирается Москва, 17 апреля 2020, 19:50 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что никаких оснований для введения моратория на вклады граждан пока нет. 935

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 15

Киберспорт Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов. 14

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 29

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 473

Транспорт В Петербурге могут ввести пропускной режим «Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима. 993