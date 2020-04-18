Путешествия
Российская газетаВ Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек.
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с чего всё началось
«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал он в субботу, 18 апреля, в эфире телеканала NTV.Известия07:46
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Когда желанный отдых превратился в кошмар: как азиатские туристы выживают в Южной Америке
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 18:19
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В Татарстане с 20 апреля разрешили работу парикмахерских. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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