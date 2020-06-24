Политика
ИзвестияТурецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России. Документ обсуждался в ходе рабочего совещания в онлайн-формате 24 июня.
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с чего всё началось
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости10:27
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета 14:16
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ вчера в 09:28
Армия и оружие
Сирийская армия подверглась нападению со стороны Израиля
Ракетный удар нанесли израильская армия по сирийским военным формированиям в провинции Хама, заявили в штабе сирийской армии 24 июня, сообщает агентство SANA.
ИА Красная Весна 02:15
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика
В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий
Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
REGNUM 13:14
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
Авто
В интернете показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Энергетика
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель
С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
Российская газета 11:41
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Экономика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
Футбол
Ломакин отказался становиться владельцем «Химок»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от идеи приобретения футбольного клуба «Химки».
Metaratings 08:26
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Армия и оружие
В России от коронавируса вылечились более 5800 военных
В России от коронавирусной инфекции вылечились 5855 военнослужащих Вооружённых сил страны, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 16:00
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Политика
Путин выразил надежду на возвращение жизни в РФ в нормальное русло
Напомним, ранее в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса сообщалось, что по состоянию на 24 июня в РФ выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны.
REGNUM 13:55
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Футбол
«Сельта» сделала «Локомотиву» предложение о трансфере Смолова
Испанский футбольный клуб "Сельта" сделал московскому "Локомотиву" предложение о выкупе нападающего сборной России Федора Смолова, сообщает cadenaser.com.
РИА Новости 01:46
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Политика
На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта
В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16