Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Министерстве внутренних дел страны сообщили минимум о четверых погибших.
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До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции

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Минздрав сообщил о новой жертве землетрясения в Турции

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РЕН ТВвчера в 14:06

Опубликовано видео последствий мощного землетрясения в Турции

РИА Новостивчера в 22:48
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
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"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер (39 человек в провинции Хубэй, 1 - в провинции Хэбэй, 1 - в провинции Хэйлунцзян)", - говорится в сообщении.
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Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

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Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

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В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
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Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

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РОАД прогнозирует снижение авторынка России в 2020 году

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