На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Министерстве внутренних дел страны сообщили минимум о четверых погибших.

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

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