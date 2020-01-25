Происшествия
КоммерсантъВ результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Министерстве внутренних дел страны сообщили минимум о четверых погибших.
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Политика
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Теннис
Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг AO
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в Софии.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Кино
Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Общество
Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца
Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Здоровье
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Общество
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Хоккей
«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Здоровье
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер (39 человек в провинции Хубэй, 1 - в провинции Хэбэй, 1 - в провинции Хэйлунцзян)", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
О своей новой любви рассказала Лолита
Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Космос
Двойник Земли найден! Но до него лететь и лететь…
В 2011 году специалисты NASA тоже нашли потенциально обитаемую планету, по своим параметрам очень схожую с Землей.
Фигурное катание
Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы
Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
Происшествия
В ДТП с участием шести машин в Москве погиб один пассажир
На севере Москвы в аварию попали шесть автомобилей, передает РИА Новости. Как минимум, один человек погиб.
Происшествия
В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры
В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
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