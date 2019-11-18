Напомним, 9 октября решением президента Турции началась военная операция «Источник мира». Тогда вооруженные войска страны вторглись в Сирию с целью освободить территории от курдских отрядов, в частности, от группировок террористов.

В Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии

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