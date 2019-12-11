Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Авиабаза Инджирлик в турецкой провинции Адана используется американскими военно-воздушными силами. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона планирует активировать приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США.
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Турция пригрозила закрыть свою авиабазу для военных США

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