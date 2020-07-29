Армия и оружие
Военное делоВ Турции прокомментировали вопрос о несовместимости С-400 и F-35
Акар добавил, что Турция готова решить любую озабоченность Вашингтона по поводу совместимости С-400 и F-35 в техническом смысле. Поставки новейших российских систем противовоздушной обороны, которые вызвали кризис в турецко-американских отношениях, начались в июле 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закрыли парки и сады
Peterburg2.ru 04:58
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
На Тенистой Аллее в Калининграде автомобиль провалился под асфальт
За рулем находилась женщина 50 лет. 28 июля вечером под асфальт ушел автомобиль марки «Рено». Его владелица находилась в машине одна.
АиФ Калининград вчера в 17:13
Политика
Саратовский депутат Дмитрий Пьяных получил место в Госдуме
Центризбирком РФ передал депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных мандат депутата Госдумы, освободившийся после того, как Михаил Дегтярёв стал врио губернатора Хабаровского края.
Версия-Саратов 05:35
Политика
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Общество
В Свердловской области сменили министра здравоохранения
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона.
RT на русском 06:15
Происшествия
Во время похода на Балткосу утонул 16-летний учащийся морского лицея
Во время похода на Балтийскую косу утонул 16-летний учащийся Калининградского морского лицея.
Клопс 05:23
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Происшествия
Суд арестовал участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле
По версии следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений в районе Старого базара произошла драка между несколькими жителями.
Тайга.инфо 00:22
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года
Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Общество
Еще один человек скончался от коронавируса в Калининграде
За минувшие сутки в Калининграде скончался еще одни пациент с коронавирусом, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
АиФ Калининград 05:02
Путешествия
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России
Ростуризм подчеркнул, что в программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны.
Российская газета 04:42
Космос
Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов
Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Политика
Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Авто
В РФ продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ
В Москве выставили на продажу редчайший автомобиль ГАЗ-24-34 с V8 под капотом. Соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
Тарантас Ньюс 02:49
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02