Происшествия
Газета.RuВ Турции прокурор просит оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Остальным же, по мнению турецкой прокуратуры, должны быть назначены различные сроки заключения вплоть до пожизненного. Прокурор требует оправдать пятерых из 28 фигурантов дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
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Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Комсомольская правда03 марта в 11:05
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Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса
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Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
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Туристическому рынку угрожает новый кризис
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РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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ВМС Японии получили 11-ю новейшую ударную подлодку класса «Сорю»
В Японии в строю сейчас находятся 22 подлодки, включая учебные. Будущей весной ВМС страны получат еще одну субмарину класса "Сорю".
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Бывший полузащитник сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «Брондбю».