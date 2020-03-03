Остальным же, по мнению турецкой прокуратуры, должны быть назначены различные сроки заключения вплоть до пожизненного. Прокурор требует оправдать пятерых из 28 фигурантов дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".

В Турции прокурор просит оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

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