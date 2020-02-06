Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаВ Турции рассказали о «нейтрализации» в Идлибе 21 сирийского военного

В сирийской провинции Идлиб был «нейтрализован» 21 военный правительственной армии Сирии. Об этом 6 марта передает Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое минобороны.
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