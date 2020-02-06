Армия и оружие

Вечерний курьерВечерний курьерТурция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

В МО Турции говорят о нейтрализации 21 солдата сирийских вооруженных сил. Это объявлено ответом на гибель накануне солдата ВС Турции. Позже в МО рассказали о гибели еще двух турецких солдат.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Турция объявила о «нейтрализации» 21 сирийского военного в Идлибе

НТВ04:38

Турция сообщила о «нейтрализации» 21 военного сирийской армии в Идлибе

Вести.Ruвчера в 23:46

Сирийские СМИ заявили об ударах Турции по российским военным

KM.ru04 марта в 07:04

Турецкие военные «нейтрализовали» свыше 20 сирийских солдат в Идлибе

Московский Комсомолецвчера в 22:15

В Турции заявили о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

РИА Новостивчера в 21:32

Турция «нейтрализовала» 21 сирийского военного в Идлибе

Комсомольская правдавчера в 23:36

Турция заявила о нейтрализации свыше 320 военных Сирии в Идлибе

Журналистская правда03 марта в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Манукян платит за ужин с Бузовой по 80 тысяч

Shraibikus News 05:10
Футбол

Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе

LiveSport.ru 04:26
Происшествия

Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Российская газета 02:49
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Экономика

ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Российская газета 05:21
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин считает поправки в Конституцию РФ востребованными, так как ситуация в стране за последнее время кардинально изменилась.
iReactor вчера в 17:00
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
УтроNews 04:52
Финансы

Официальный курс евро на пятницу составил 73,68 рубля

Курс доллара увеличился на 10,7 коп. и составил 66,1854 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился до 73,6842 руб.
Газета.Ru вчера в 05:18
Политика

МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Газета.Ru 06:09
Политика

Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Lenta.ru 05:52
Космос

Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной

Ученые Токийского университета в Японии пришли к выводу, что жизнь распространена во Вселенной, однако инопланетных организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.
Lenta.ru 06:13
Общество

Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье

Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
ОК! вчера в 03:50
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Энергетика

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
Происшествия

Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Известия 06:18
Общество

США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
Телеканал RTVI 04:50
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 04 марта в 14:22
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заявила о желании поскорее вернуться в Россию

RuNews24.ru 05:51
Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Российская газета 06:04
Политика

Эрдоган: ЗРС С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

ТК Звезда 06:23
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»

Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Shraibikus News вчера в 15:52
Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Общество

В России из-за коронавируса перенесен Красноярский экономический форум

«Красноярский экономический форум перенесен из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы.
URA.Ru 03:13
Общество

Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Газета.Ru 03:40
Биатлон

Россиянка Сливко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU

News.ru 04:31
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК вчера в 09:42
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное