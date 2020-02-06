В МО Турции говорят о нейтрализации 21 солдата сирийских вооруженных сил. Это объявлено ответом на гибель накануне солдата ВС Турции. Позже в МО рассказали о гибели еще двух турецких солдат.

Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

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