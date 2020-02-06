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Вечерний курьерТурция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе
В МО Турции говорят о нейтрализации 21 солдата сирийских вооруженных сил. Это объявлено ответом на гибель накануне солдата ВС Турции. Позже в МО рассказали о гибели еще двух турецких солдат.
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Турецкие военные «нейтрализовали» свыше 20 сирийских солдат в Идлибе
Московский Комсомолецвчера в 22:15
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