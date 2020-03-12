Общество
Lenta.ruВ Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
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Власти Турции рекомендовали туроператорам и владельцам отелей перенести на месяц начало туристического сезона в связи с распространением коронавируса, сообщила турецкая газета Anadolu.Forbes03:58
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Совет по туризму Турции призвал к решительным действиям из-за воздействия коронавируса на туристический сектор страны
Московский Комсомолец Турция02:41
В Турции из-за коронавируса предложили перенести начало турсезона на конец апреля
Говорит Москвавчера в 10:58
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