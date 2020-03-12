с чего всё началось

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.

Спорт В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса Все спортивные и культурные мероприятия в Татарстане перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Inkazan.ru со ссылкой официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.

Политика Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.

Технологии Visa разрешит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и возможность удалять их.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Финансы Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.

Общество Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Футбол Зараженный коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Общество Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.

Общество Штрафы для водителей могут остаться прежними По словам Новака, планируется оставить штрафы такими, какими они существуют на данный момент в нынешней редакции Главы 12 российского КоАП.