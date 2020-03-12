Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать205
с чего всё началось
Власти Турции рекомендовали туроператорам и владельцам отелей перенести на месяц начало туристического сезона в связи с распространением коронавируса, сообщила
 турецкая газета Anadolu.
Forbes03:58

Подробнее о событии

Совет по туризму Турции призвал к решительным действиям из-за воздействия коронавируса на туристический сектор страны

Московский Комсомолец Турция02:41

Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса

Взгляд.рувчера в 11:25

В Турции могут перенести начало туристического сезона из-за коронавируса

НТВвчера в 12:04

Турция ради борьбы с коронавирусом изменит планы россиян на отдых

URA.Ruвчера в 11:36

Власти Турции предложили перенести начало туристического сезона на конец апреля

ТАССвчера в 11:26

Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

Известиявчера в 17:57

В Турции из-за коронавируса предложили перенести начало турсезона на конец апреля

Говорит Москвавчера в 10:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Спорт

В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса

Все спортивные и культурные мероприятия в Татарстане перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Inkazan.ru со ссылкой официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.
Газета.Ru 03:56
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Политика

В суд вызвали главу Челябинска по делу о ее отставке

На первое заседание по делу об отмене постановления гордумы о назначении мэром Челябинска Натальи Котовой вызвали действующего главу города.
Новый День 05:10
Технологии

Visa разрешит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и возможность удалять их.
Дождь 02:14
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor 10 марта в 19:06
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Финансы

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Футбол

Зараженный коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии

Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни.
РИА Новости 02:20
Футбол

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Вести.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Здоровье

На карантин по ОРВИ закрыли три школы в Саратовской области

Сегодня, 10 марта, из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ полностью приостановлены занятия в трех школах Аркадакского, Питерского и Энгельсского районов.
FreeNews-Volga 10 марта в 02:41
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Одним «Буком» мазаны. В Нидерландах досрочно завершился первый период судебных заседаний по делу о крушении MH17 на Донбассе

Малайзийский «боинг» летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Новая газета вчера в 08:31
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Общество

Штрафы для водителей могут остаться прежними

По словам Новака, планируется оставить штрафы такими, какими они существуют на данный момент в нынешней редакции Главы 12 российского КоАП.
Car.ru вчера в 23:49
Политика

Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию

Депутаты Законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
РБК 03:19
Политика

Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями

США контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке САР, освобождение вышек от оккупации поможет возрождению экономики, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
РИА Новости 05:16
Финансы

Bloomberg (США): Путин не так устойчив к обрушению цен на нефть, как он демонстрирует (Bloomberg)

После начала «нефтяной войны», которая потрясла мировые рынки, Россия хвасталась, что она может справиться с ценой на нефть на уровне 25 долларов за баррель в течение следующего десятилетия.
ИноСМИ 03:56
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

Российская газета 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное