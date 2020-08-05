Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. Об этом 4 августа заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа. «Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он на своей странице в Twitter.
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В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

РИА Новости04:00

В Минздраве Турции сообщили об увеличении числа заражений COVID-19 на курортах

Ёлдаш05:16

Минздрав Турции отметил рост случаев коронавируса

RT на русском04:47

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

Известия08:00

На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом

Газета.Ru03:03

На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

Lenta.ru01:10

На турецких курортах резко началась новая волна коронавируса

URA.Ruвчера в 23:38
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Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

РИА Новости 08:31
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Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна

В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
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Происшествия

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

RT на русском 02:54
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Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Футбол

«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника

По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 94 новых случая коронавируса

В Алтайском крае за сутки подтверждены 94 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:25
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Общество

ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании

Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
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Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Кино

Фестиваль «Кинотавр» откроется фильмом Андрея Хржановского

Интерфакс 07:36
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Общество

В Петербурге требуют надеть маски на входе в метро

Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 11:49 — REGNUM От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро.
REGNUM 04:49
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Футбол

УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
Общество

Инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 году превысит 135 млрд рублей

Общий объем инвестиций ПАО "Ростелеком" до конца 2020 года с учетом реализации госпрограмм превысит 135 млрд рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.
Интерфакс 08:31
Гаджеты

Huawei возглавила рейтинг лучших производителей смартфонов в России

Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг лучших производителей смартфонов в России по итогам второго квартала 2020 года.
Деловое.ТВ 09:14
Политика

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Путешествия

При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек

С 30 марта были закрыты также сухопутные и морские границы. Ограничения частично были сняты лишь в июне.
РБК 08:04
Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
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Общество

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
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Армия и оружие

Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой

Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело 03:46
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Происшествия

В Башкирии чиновника подозревают в нарушении правил рыболовства

Уфа, 5 августа 2020, 14:03 — REGNUM Начальника правового управления администрации главы Башкирии подозревают в нарушении правил рыболовства в республике.
REGNUM 07:03
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Происшествия

В Москве задержали проректора МГУ Гришина

Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
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Шоу-бизнес

Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото

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Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи

Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, передает ТАСС.
Lenta.ru 03:59
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Армия и оружие

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
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