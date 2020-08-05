Коронавирус
ИзвестияВ Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. Об этом 4 августа заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа. «Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он на своей странице в Twitter.
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Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Здоровье
В Алтайском крае выявили 94 новых случая коронавируса
В Алтайском крае за сутки подтверждены 94 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:25
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании
Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
В Петербурге требуют надеть маски на входе в метро
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 11:49 — REGNUM От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро.
REGNUM 04:49
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
Общество
Инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 году превысит 135 млрд рублей
Общий объем инвестиций ПАО "Ростелеком" до конца 2020 года с учетом реализации госпрограмм превысит 135 млрд рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.
Интерфакс 08:31
Гаджеты
Huawei возглавила рейтинг лучших производителей смартфонов в России
Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг лучших производителей смартфонов в России по итогам второго квартала 2020 года.
Деловое.ТВ 09:14
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Путешествия
При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек
С 30 марта были закрыты также сухопутные и морские границы. Ограничения частично были сняты лишь в июне.
РБК 08:04
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Армия и оружие
Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой
Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело 03:46
Происшествия
В Башкирии чиновника подозревают в нарушении правил рыболовства
Уфа, 5 августа 2020, 14:03 — REGNUM Начальника правового управления администрации главы Башкирии подозревают в нарушении правил рыболовства в республике.
REGNUM 07:03
Происшествия
В Москве задержали проректора МГУ Гришина
Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото
Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Политика
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, передает ТАСС.
Lenta.ru 03:59
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер вчера в 02:08