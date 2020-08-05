Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий

Как сообщили представители студии Quantic Dream, игра Detroit: Become Human вышла на рынок еще в мае позапрошлого года и была предназначена изначально только для запуска на приставках PlayStation 4. Но уже через месяц после официальной презентации компания окупила все затраты на производство.