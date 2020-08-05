В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
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В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", — написал он.В источнике
С чего всё началось
Между тем, как сообщил в своем "Твиттере" министр
здравоохранения страны Фахреттин Коджа, впервые за последнее время резко выросло число случаев заражения COVID-19.
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Турпром3 августа в 03:42