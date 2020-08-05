Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", — написал он.В источнике
С чего всё началось
Между тем, как сообщил в своем "Твиттере" министр
 здравоохранения страны Фахреттин Коджа, впервые за последнее время резко выросло число случаев заражения COVID-19.
Вести.Ru04:31
Подробнее о событии
ТАСС

В Турции скачок, в мире более 700 тыс. умерших. Главное о коронавирусе за 5 августа

ТАСС12:05
Известия

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

Известия08:00
URA.Ru

На турецких курортах резко началась новая волна коронавируса

URA.Ru23:38
Вести.Ru

На турецких курортах резко выросло число заболевших коронавирусом

Вести.Ru04:31
РИА Новости

В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

РИА Новости04:00
RT на русском

Минздрав Турции отметил рост случаев коронавируса

RT на русском04:47
Турпром

Коронавирус в Турции: на курортах обстановка нормальная, отели готовятся принимать россиян

Турпром3 августа в 03:42
Реклама
Реклама

Nord Stream 2 назвал домыслами информацию в германских СМИ о начале работ по проекту

Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток - 2", назвал домыслами информацию, опубликованную германским изданием Focus Online, о возможном начале работ по завершению строительства газопровода, следует из комментария компании для ТАСС.
ТАСС10:43
Реклама

«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России

Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings3 августа в 04:00

Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий

Как сообщили представители студии Quantic Dream, игра Detroit: Become Human вышла на рынок еще в мае позапрошлого года и была предназначена изначально только для запуска на приставках PlayStation 4. Но уже через месяц после официальной презентации компания окупила все затраты на производство.
Goroday.ru07:34
3
Реклама
Реклама
Реклама

Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Амур.инфо3 августа в 10:27
792
Реклама

Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
95

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
1,8K
Реклама
Реклама
Реклама