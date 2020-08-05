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BFM.ru
BFM.ru

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек. Таким образом, страна вернулась к показателям месячной давности. «Впервые мы видим серьезный рост числа зараженных», — сообщил в Twitter глава Минздрава Турции.В источнике
С чего всё началось
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter
, что после открытия границ с Россией на турецких курортах резко увеличилось число заражений.
Газета.Ru03:03
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РИА Новости

В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

РИА Новости04:00
Ёлдаш

В Минздраве Турции сообщили об увеличении числа заражений COVID-19 на курортах

Ёлдаш05:16
RT на русском

Минздрав Турции отметил рост случаев коронавируса

RT на русском04:47
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В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

Известия08:00
Газета.Ru

На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом

Газета.Ru03:03
Lenta.ru

На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

Lenta.ru01:10
URA.Ru

На турецких курортах резко началась новая волна коронавируса

URA.Ru23:38

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

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Амур.инфо3 августа в 10:27
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CT newsвчера в 11:22