В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
Смотрите также
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
В превращенном в мечеть соборе Святой Софии от приступа умер муэдзин
Ливан отказался от международного расследования взрыва в Бейруте
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Медведев предложил усложнить правила въезда трудовых мигрантов
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
Старый BMW M5 продают за 4,4 млн рублей
Разрушенный взрывом Бейрут показали из космоса
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
В превращенном в мечеть соборе Святой Софии от приступа умер муэдзин
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек. Таким образом, страна вернулась к показателям месячной давности. «Впервые мы видим серьезный рост числа зараженных», — сообщил в Twitter глава Минздрава Турции.В источнике
С чего всё началось
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter
, что после открытия границ с Россией на турецких курортах резко увеличилось число заражений.
Подробнее о событии