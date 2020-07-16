В последние месяцы все чаще сообщается о крушениях военных самолетов по всему миру. Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

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