Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

В последние месяцы все чаще сообщается о крушениях военных самолетов по всему миру. Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
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В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Газета.Ru05:32

При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек

РИА Новостивчера в 22:42

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русскомвчера в 23:27

Глава МВД Турции прибыл на место крушения самолета-разведчика

Известиявчера в 23:59

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика на востоке Турции

РБКвчера в 22:56

Глава МВД прибыл на место крушения турецкого самолета

Телеканал 360°02:03

СМИ: семь человек погибли при крушении самолета служб безопасности на востоке Турции

ТАССвчера в 22:40
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В Турции потерпел крушение самолет-разведчик

КП - Беларусь02:41
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
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