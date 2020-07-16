Происшествия
RT на русскомВ Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности. В октябре 2019 года в районе Манавгат турецкой провинции Анталья разбился учебный самолёт.
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с чего всё началось
На востоке Турции потерпел крушение самолет-разведчик, погибли семь сотрудников органов безопасности, передает Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу..РИА Новостивчера в 22:42
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
Происшествия
Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля
Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ
Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM вчера в 06:40
Экономика
Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость
В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
Общество
Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована
Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 14 июля в 06:20
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Здоровье
Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки
Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева поразила соцсети своим фото
Суть событий 01:22
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Футбол
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем вчера в 16:49
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Авто
Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche
Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок 14 июля в 10:11
Общество
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Общество
Роскачество проверило овсяное печенье по 457 показателям
Продукция 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 граммов была проверена по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов, — цитирует РИА Новости сообщение организации.
News.ru 01:27
Происшествия
Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Газета.Ru вчера в 07:38
Политика
Дума поддержала поправки о голосовании на выборах в три дня
Государственная дума поддержала во втором чтении поправки о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех.
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 14 июля в 11:14
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54