с чего всё началось

В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности. В октябре 2019 года в районе Манавгат турецкой провинции Анталья разбился учебный самолёт.

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

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Здоровье Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество «Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко. 6

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