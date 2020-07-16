Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности. В октябре 2019 года в районе Манавгат турецкой провинции Анталья разбился учебный самолёт.
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В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русскомвчера в 23:27

На востоке Турции разбился самолет-разведчик

Lenta.ruвчера в 23:08

При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек

РИА Новостивчера в 22:42

Глава МВД Турции прибыл на место крушения самолета-разведчика

Известиявчера в 23:59

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика на востоке Турции

РБКвчера в 22:56

На востоке Турции разбился самолет-разведчик

Газета.Ruвчера в 23:00

СМИ: семь человек погибли при крушении самолета служб безопасности на востоке Турции

ТАССвчера в 22:40
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В Турции потерпел крушение самолет-разведчик

КП - Беларусь02:41
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
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По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.
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На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
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В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске

Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
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Армия и оружие

США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»

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Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
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Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
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Авто

ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти

На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
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Общество

В Саратовской области за сутки выявили ещё 95 носителей коронавируса

В Саратовской области по состоянию на 16 июля коронавирус подтвердился у 7969 человек, за сутки положительные тесты получили еще 95 пациентов.
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Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции

Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Армия и оружие

Весенний призыв в армию РФ завершен

За все время призвано в армию 135 тысяч молодых людей. Призывные комиссии работали с 12 мая.
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Уроженец Чечни Чимаев одержал победу в дебютном поединке в UFC

В поединке предварительного карда свой дебютный поединок под эгидой UFC провел уроженец Чечни Хамзат Чимаев.
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ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча

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В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%

Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
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Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
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Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
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Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4

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