В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности. В октябре 2019 года в районе Манавгат турецкой провинции Анталья разбился учебный самолёт.

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

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