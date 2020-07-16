Происшествия
Газета.RuВ Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
В последние месяцы все чаще сообщается о крушениях военных самолетов по всему миру. Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество
Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Руководители ведущих российских изданий поручились за Ивана Сафронова, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
Полит.ру 05:03
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Футбол
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции
Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.
Газета.Ru вчера в 01:46
Единоборства
Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо
Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вызвал на бой бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.
Известия 14 июля в 20:42
Политика
Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины
Киев, 16 июля 2020, 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:05
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Политика
В деле против главного соперника Лукашенко упомянули экс-зампреда ЦБ России
В деле против бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называют главным соперником белорусского лидера Александра Лукашенко в президентской гонке, оказался упомянут экс-зампред Центробанка России Александр Торшин.
Lenta.ru 05:51
Шоу-бизнес
Затравленная Карпович оригинально ответила хейтерам
iReactor вчера в 13:06
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
Коммерсантъ 05:22
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Политика
Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета вчера в 05:39
Здоровье
Три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области
О росте печальной статистики в среду, 15 июля сообщил оперштаб. От коронавируса умерли три женщины и один мужчина.
Kursk.com вчера в 06:40
Политика
Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции
Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Больные думают, что это проявление гастрита и не торопятся идти в больницу.
Evo-rus.com 05:14
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».
РБК 04:45
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончалась 68-летняя женщина
В Саратовской области от коронавируса скончался 49 пациент.
Саратов 24 05:16
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 05:41
Космос
Власти США ведут подготовку запуска пяти новейших ракет в космос
Политика Сегодня 14 июля в 20:29
Здоровье
Около 70% заболевших ковидом орловцев выздоровели
К настоящему моменту в Орловской области около 70% пациентов от общего числа заболевших выздоровели.
Вечерний Орел вчера в 16:44
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17