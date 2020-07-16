В последние месяцы все чаще сообщается о крушениях военных самолетов по всему миру. Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Общество Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова Руководители ведущих российских изданий поручились за Ивана Сафронова, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. 114

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,5K

Политика Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины Киев, 16 июля 2020, 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский.

Единоборства Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно. 1

Политика В деле против главного соперника Лукашенко упомянули экс-зампреда ЦБ России В деле против бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называют главным соперником белорусского лидера Александра Лукашенко в президентской гонке, оказался упомянут экс-зампред Центробанка России Александр Торшин.

Политика Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru". 6

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в твиттере комиссии. 48

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».

Общество Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами». 9

Общество Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 4

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 121

Общество Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 14

Здоровье Около 70% заболевших ковидом орловцев выздоровели К настоящему моменту в Орловской области около 70% пациентов от общего числа заболевших выздоровели.