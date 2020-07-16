с чего всё началось

В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности. В октябре 2019 года в районе Манавгат турецкой провинции Анталья разбился учебный самолёт.

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

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