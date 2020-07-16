Происшествия
RT на русскомВ Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности. В октябре 2019 года в районе Манавгат турецкой провинции Анталья разбился учебный самолёт.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
На востоке Турции потерпел крушение самолет-разведчик, погибли семь сотрудников органов безопасности, передает Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу..РИА Новостивчера в 22:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Армия и оружие
Американский генерал предлагает объявить России полномасштабную войну
Николсон предложил объявить России полномасштабную войну.
Что происходит вчера в 15:54
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 вчера в 12:47
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
В Екатеринбурге горела клиника, где делают тесты на коронавирус
Уральский меридиан вчера в 23:56
Политика
В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17
В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный вчера в 13:06
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия вчера в 03:12
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com вчера в 01:07
Армия и оружие
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи.
Piter.tv вчера в 08:48
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Политика
Президент Польши рассказал о беседе с пранкерами Вованом и Лексусом
Президент Польши Анджей Дуда рассказал в Twitter о своей беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.
Газета.Ru вчера в 12:30
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 12:01
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
За прошедшие сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков
По данным синоптиков, за прошедшие сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков, из них 61 мм – ночью.
НИА-Байкал вчера в 23:15
Происшествия
На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей
В Сахалинской области с начала 2020 года отстрелили 29 опасных медведей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета вчера в 22:02
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Здоровье
Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки
Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Общество
Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей по версии Forbes
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes.
Известия вчера в 22:38
Здоровье
Очаг африканской чумы свиней ликвидирован в Княгининском районе
Жилищный вопрос. Нижегородская область вчера в 04:19
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Финансы
До какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК вчера в 18:48