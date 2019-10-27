Армия и оружие
РБКВ Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
Ранее стало известно, что в сирийской провинции Идлиб США провели спецоперацию, в ходе которой был убит аль-Багдади. По словам собеседников агентства Reuters, в ходе операции были задействованы в том числе военные вертолеты и самолеты.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
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