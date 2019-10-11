Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар. Он уточнил, что это произошло накануне при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов" (РПК-YPG).

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

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