Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

Позднее гостелевидение Сирии сообщило, что армия сбила турецкий беспилотник в окрестностях города Саракеб в провинции Идлиб. Атаки на самолеты Это не первый случай атак на самолеты со стороны Турции. Первого марта крушение потерпели два сирийских военных самолета, пилоты успели катапультироваться.
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с чего всё началось
"В рамках операции "Весенний щит" был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам [сирийского] режима", - сообщается в Twitter
 турецкого оборонного ведомства.
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