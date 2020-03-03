Армия и оружие
РИА НовостиВ Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Позднее гостелевидение Сирии сообщило, что армия сбила турецкий беспилотник в окрестностях города Саракеб в провинции Идлиб. Атаки на самолеты Это не первый случай атак на самолеты со стороны Турции. Первого марта крушение потерпели два сирийских военных самолета, пилоты успели катапультироваться.
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В результате применения полицейскими табельного оружия подозреваемый ранен, отмечают СМИ.
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На Украине Служба безопасности (СБУ) заподозрила священнослужителя из Ровенской области в торговле оружием.
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Политика
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Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
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Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
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Следствие по делу историка Соколова завершено
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Общество
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Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после участия в программе «Пусть говорят», посвященной трагедии с сухим льдом.
Политика
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Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Экономика
Акции Сбербанка упали более чем на 6% в течение нескольких минут
Обыкновенные акции Сбербанка снижались на 6,2% в ходе торгов на Московской бирже. Резкое падение наблюдалось в течение десяти минут.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.