с чего всё началось

Позднее гостелевидение Сирии сообщило, что армия сбила турецкий беспилотник в окрестностях города Саракеб в провинции Идлиб. Атаки на самолеты Это не первый случай атак на самолеты со стороны Турции. Первого марта крушение потерпели два сирийских военных самолета, пилоты успели катапультироваться.

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

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