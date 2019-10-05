Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.
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с чего всё началось
Турецкая газета Medya Günlüğü дала понять
 читателям, насколько сложным может быть русский язык в стране, где от человеконенавистничества до частнопредпринимательской деятельности может быть один шаг.
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